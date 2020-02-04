لجنة الكرة الشاطئية تدعو ممثلي أندية الممتاز للحضور غدا

2020/02/04 | 17:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت لجنة كرة القدم الشاطئية في اتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، ممثلي أندية الدوري الممتاز للحضور يوم غد الاربعاء الى مقر الاتحاد.

وبينت ان "موعد الاجتماع عند الساعة ١١ صباحا من اجل تحديد آلية الدوري".

ومن المؤمل ان ينطلق يوم ٢٠ مِن الشهر الحالي.

علما ان مباريات الدوري ستقام في ملعب الشاطئية خلف مقر الاتحاد.

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