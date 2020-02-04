أردوغان: لن نسمح للحكومة السورية بالتقدم في إدلب

2020/02/04 | 17:23 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن تركيا لن تسمح للحكومة السورية باكتساب أراض في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا وفق ما نقلت قناة (سي.إن.إن ترك).

وجاء ذلك بعد يوم من مقتل جنود أتراك في هجوم حمّلت أنقرة القوات السورية مسؤوليته.

كانت تركيا قد حثت روسيا على كبح جماح القوات الحكومية السورية في إدلب بعدما هز الهجوم تعاونا هشا بين أنقرة وموسكو.

وقال أردوغان على متن طائرة أثناء عودته من أوكرانيا إنه لا توجد حاجة "لخلاف خطير" مع موسكو بخصوص التطورات في سوريا في الوقت الراهن.

واضاف أن بلاده ستتحدث مع روسيا بهذا الشأن "دون غضب".



وأردف قائلا إنه ربما يتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء.

وحقق الجيش السوري أمس الاثنين تقدما نوعيا في ريف إدلب، وبات على بعد كيلومترين من مدينة سراقب الاستراتيجية.

وباتت القوات السورية على بعد قرابة ثمانية كيلومترات من خطوط الدفاع الأولية عن مدينة ادلب، أكبر المدن الخارجة عن سيطرة الاسد، والتي تخضع لسيطرة "هيئة تحرير الشام" "جبهة النصرة سابفا.

سوار احمد

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