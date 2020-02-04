برشلونة يكشف طبيعة إصابة ديمبيلي

2020/02/04 | 17:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي برشلونة يكشف طبيعة إصابة لاعبه الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي

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