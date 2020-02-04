منتخب الملاكمة يعسكر في أذربيجان تحضيراً لبطولة آسيا

2020/02/04 | 17:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقيم منتخبنا الوطني لفئة المتقدمين بالملاكمة، يوم الجمعة المقبل، معسكراً تدريبياً في أذربيجان في إطار رحلة الإعداد للاستحقاقات المقبلة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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