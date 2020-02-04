إنما العراقيون إخوة

2020/02/04 | 17:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ محمد الربيعي ابناء العراق الشرفاء عراق الحضارة والدين والمقدسات والتاريخ العريق ،حققوا بينكم المحبة الايمانية والإخوة الاسلامية ( انما المؤمنون اخوة ) واحرصوا على وحدة صفكم واتفاق كلمتكم قودوا انفسكم بالمحجة البيضاء القران الكريم وما ارشد الية النبي محمد ( ص ) واله الاطهار.( مثل اهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها […]

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