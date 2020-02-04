تحالف سائرون: علاوي سيختار كابينة حكومية جديدة مستقلة بعيدا عن الكتل السياسية

2020/02/04 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى تحالف سائرون، وجود مفاوضات بين رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، والقوى السياسية بشأن تشكيل حكومته الجديدة.

وقال النائب عن التحالف، رعد المكصوصي، إن علاوي، أكد للقوى السياسية، انه سيختار كابينة حكومية جديدة مستقلة بعيدا عنها، مرجحا تمرير علاوي تحت قبة مجلس النواب مع وزرائه.

وأضاف، أن هناك أغلبية برلمانية داعمة لعلاوي، وستصوت عليه وعلى كابيته الجديدة، حتى لو اعترضت بعض الجهات السياسية.

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