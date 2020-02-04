إنهاء مرافعات فريقي الادعاء والدفاع بانتظار التصويت على إدانة أو تبرئة الرئيس دونالد ترمب

2020/02/04 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنهى مجلس الشيوخ الأميركي المرافعات الختامية الخاصة بمحاكمة الرئيس دونالد ترمب، في ظل تصاعد اصوات الاعضاء الديمقراطيين المنادية بإقصائه من المنصب.

وجرى خلال الجلسة الأخيرة التي استمرت لأربع ساعات، وأدارها رئيس المحكمة العليا الأميركية القاضي جون روبرتس، الاستماع الى مرافعات فريقي الادعاء والدفاع، المتعلقة بالتهم الموجهة للرئيس حول إساءة استغلال السلطة، وعرقلة عمل الكونغرس، بانتظار تصويت المجلس على إدانة أو تبرئته في جلسة يوم غد الأربعاء.

فيما أشار عدد من الأعضاء الديمقراطيين في المجلس، الى وجود أسباب وجيهة تستدعي عزل الرئيس، في وقت اعتبر فيه فريق الدفاع، التهم الموجهة لترمب بأنها ذات دافع سياسي.

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