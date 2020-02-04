قائممقام سيد صادق يقاضي نفسه ويتهمها بالتقصير بتقديم الخدمات المطلوبة لمواطني القضاء

2020/02/04 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفع قائممقام قضاء سيد صادق التابع لإقليم كردستان، دعوى قضائية ضد نفسه، متهما إياها بالتقصير بأداء واجبات الوظيفية.

وطالب القائممقام “دياري رفيق” عبر الدعوى، الجهات القضائية بتحريك الإجراءات القانونية ضده، مبينا عبر الشكوى التي قدمها، انه لم يتمكن بسبب الازمة الاقتصادية التي مر بها إقليم كردستان، من تقديم الخدمات المطلوبة لمواطني القضاء، والايفاء بما تعهد به عن تسلمه المنصب، مضيفا ان الدعوى ستستند الى عدد من الشكاوى التي تقدم بها المواطنون، او التي قاموا بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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