الصراعات تتجدد.. والدوري الممتاز في مهب الريح

2020/02/04 | 17:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] مازالت الضبابية تحيط بالمشهد الكروي العراقي، وهناك أسئلة بالجملة لا توجد لها إجابات شافية ما يدخل الأندية في نفق مظلم ويضع المدربين في دوامة ليس لها نهاية.

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