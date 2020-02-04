ائتلاف النصر يوضح سبب عدم مصادقة رئيس الجمهورية على قانون الانتخابات لحد الان

2020/02/04 | 17:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]وضح ائتلاف النصر، الثلاثاء، سبب عدم مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح على قانون الانتخابات الجديد ونشره بجريدة الوقائع الرسمية.

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