2020/02/04 | 18:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:صلاح المعموري بعد مقتل سليماني على يد الاميركان في ضربة المطار وعلى الرغم من صيحات الغضب والانتقام التي صدرت من ذيول ايران وتسابقهم لنيل الولاء والطاعة للخامنئي على امل التسلط...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثاراً لسليماني .. مقتدى الصدر يقتل العراق والعراقيين) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثاراً لسليماني .. مقتدى الصدر يقتل العراق والعراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).