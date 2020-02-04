توضحت صورتكم الان ونزعتم اخر الاقنعة وتعسا لما فعلتم وتفعلون ياسياسيوا واحزاب العراق

2020/02/04 | 18:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سلمان لطيف تتقاتل الخصوم في الوطن على السلطة وتحركهم جهات خارجية ليقتلوا بعضهم البعض، فما ذنب المواطن العادي الذي يدين بالولاء لوطنه فقط، ويطالب بخروج النفوذ الأجنبي من البلاد؟...أكمل القراءة ←

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