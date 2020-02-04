2020/02/04 | 18:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عادل رضا كتبت قبل سنوات التالي: “مقتدي الصدر كرته احترق عندما رفض الاستشهاد في حرب النجف 2004 ، و هو أنتهي أمره عندما دخل في آليات دستور الاحتلال وأصبح جزء...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شقلبات مقتدى في الاعيب السياسة السطحية) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شقلبات مقتدى في الاعيب السياسة السطحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).