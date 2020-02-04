الكاف يعلن قراراته بشأن شغب مباراة الهلال والأهلي

2020/02/04 | 18:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن قراراته بشكل الشغب في مباراة الهلال السوداني والأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا

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