مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة فؤاد حسين ويتخذ جملة قرارات

2020/02/04 | 18:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية وناقش عددا من القضايا واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.وذكر بيان لمجلس الوزراء وتلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء ان المجلس بحث اوضاع الطلبة العراقيين وعوائلهم في مدينة ووهان الصينية والاجراءات الاحترازية المتخذة لتأمين نقلهم والتأكد التام من سلامتهم الصحية ، واطلع على عمل اللجنة المختصة المشكلة برئاسة وزير الصحة حول هذا […]

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