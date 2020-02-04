بيارق الخير: علاوي لن يعيد تدوير أية شخصية تولت منصباً بالحكومة السابقة

2020/02/04 | 18:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، إن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لن يعيد تدوير أي وزير أو شخصية تولت منصباً تنفيذياً بالحكومة السابقة.وأكد الخالدي في تصريح، أن علاوي وعد الجماهير بأن يدعم مطالبهم بالتغيير والاصلاح، … Readmore

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