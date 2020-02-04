نائب: تعيين محافظين جدد بدلاء عن المقالين من صلاحية هذه الجهة حصراً

2020/02/04 | 18:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

رأت النائبة عن محافظة الديوانية، هدى سجاد، الثلاثاء (4 شباط 2020)، ان رئيس حكومة تصريف الاعمال، عا...





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