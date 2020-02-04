كتلة بيارق الخير تكشف عن عدد وزراء حكومة علاوي وتؤكد: اعلانها سيتم خلال ايام

2020/02/04 | 18:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف رئيس كتلة بيارق الخير، محمد الخالدي، الثلاثاء (04 شباط، 2020) عن عدد الوزراء الكابينة الوزارية ...





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