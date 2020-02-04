نائبة عن كُتلَة “الصّدر” تفتح النار على “العبادي”

2020/02/04 | 18:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق يبدو أن كُرَةَ الثلج عند أتباع رجل الدين #مقتدى_الصدر بدأَت تتّسع أكثر فأكثر، فبعدَ أن كانَت مُقتصرة في الساحات والميادين بالاعتداء على المُتظاهرين وقمعهم، ها هي […]

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