2020/02/04 | 18:19 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العثور على مضافة لـ”داعش” الإرهابي واعتقال خمسة متهمين بالإرهاب في صلاح الدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/04 | 18:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

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