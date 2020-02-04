سمير حنا خمورو - ناديا لطفي نجمة اخرى تنطفيء من الفترة الذهبية للسينما المصرية

2020/02/04 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو أعلن أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين، وفاة الممثلة المصرية نادية لطفي، الثلاثاء، عن عمر يناهز 83 عاما.وتعد الممثلة المصرية نادية لطفي من أهم ممثلات العصر الذهبي للسينما المصرية وشاركت في بطولة عشرات الأفلام السينمائية التي تعد علامات في تاريخ السينما المصرية، من بينها النظارة السوداء، والسمان والخريف، وأبي فوق الشجرة، والناصر صلاح الدين.ولدت نادية لطفي 3 يناير عام 1937 في حي عابدين......

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