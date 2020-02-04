حاكم كريم عطية - التيار الصدري وقواعده والأنتفاضة الشعبية

2020/02/04 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاكم_كريم_عطية عرف عن قيادة التيار الصدري تقلباتها في المنعطفات السياسية منذ الأحتلال ألأمريكي والأطاحة بنظام صطدام حسين وما حصل نتيجة هذه المواقف ترك أثره البالغ على مسيرة البناء على مستوى الأقتصاد وبناء الفرد العراقي فالمعروف أن للتيار الصدري اتباع لا يستهان بهم وأنحداراتهم الطبقية وهي القاعدة التي تفكر الكثير من الأحزاب السياسية للتقرب والعمل معها لوجود المصالح المشتركة للتغير وبناء المجتمع لكن ما يعاب على ال......

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