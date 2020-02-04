انتخابات مبكرة.. هشام الهاشمي

2020/02/04 | 18:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الخبير بشؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي: انتخابات مبكرة في ظرف احتجاج شعبي واستحواذ الجماعات المسلحة على الملف الأمني سترفع المطالب الشعبية وتحبذ تغيير سلوك النظام القائم بمباركة شعبية سلمية .‏انتخابات مبكرة تعني الاعتراف أن سلوك النظام السياسي وصل الى ذروة الانحراف وفقد المواطن الثقة به وبوسائل الديمقراطية ووجب التغير.‏تحديد تاريخ الانتخابات المبكرة […]

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