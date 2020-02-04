القبض على امرأة قتلت ابنتها تعذيبا ورمت جثتها في أربيل

2020/02/04 | 18:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مدير شرطة محافظة اربيل العميد دلير النجار، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على امرأة اقدمت على قتل ابنتها البالغة من العمر 11 عاما والقت بجثتها في واد.وقال النجار في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه ، انه “بعد ان تم ابلاغنا بوجود جثة طفلة تبلغ من العمر 11 عاما مرمية […]

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