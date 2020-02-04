2020/02/04 | 18:23 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
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“يحلم بالولاية الثانية”.. نائبة عن سائرون تهاجم العبادي: مراهق سياسي يقف مع الجوكرية!) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
هاجم تحالف “سائرون”، الثلاثاء، رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، متهماً اياه بـ “التس...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
“يحلم بالولاية الثانية”.. نائبة عن سائرون تهاجم العبادي: مراهق سياسي يقف مع الجوكرية!) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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