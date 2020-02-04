“يحلم بالولاية الثانية”.. نائبة عن سائرون تهاجم العبادي: مراهق سياسي يقف مع الجوكرية!

2020/02/04 | 18:23 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



هاجم تحالف “سائرون”، الثلاثاء، رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، متهماً اياه بـ “التس...

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