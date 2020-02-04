(شاهد).. زغروطة «شاكيرا» فى حفل «سوبر مول» تتصدر تريند تويتر

2020/02/04 | 18:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) – منى شعلان تصدرت المغنية الكولومبية «شاكيرا»،حديث رواد موقع التدوينات القصيرة «تويتر»،على خلفية حفل سوبر بول ، الذي أقيم مساء أول أمس الأحد، على ملعب استاد هارد روك ، بمدينة ميامي بولاية فلوريدا.وظهرت «شاكيرا» خلال الحفل وهى ترقص على المزمار والموسيقى الشرقية، كما رقصت وسط حلبة نار ، وعزفت على الجيتار ، […]

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