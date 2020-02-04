2020/02/04 | 18:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفيرة الإسترالية لوزير الزراعة: ننتظر وصول التمور العراقية بغداد – الزمان استقبل وزير الزراعة صالح الحسني سعادة السفيرة الاسترالية في بغداد جوان لودنس لبحث تطوير التعاون الزراعي بين البلدين بضمنها استيراد التمور العراقية في ضوء الكميات المتزايدة من الإنتاج في الاونة الاخيرة بحضور مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان الحسني اكد […]

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