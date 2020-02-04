2020/02/04 | 18:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطيران المدني يبدأ تطبيق إجراءات البرنامج العالمي للسلامة بغداد – الزمان طهران – رزاق نامقي بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني العراقي شرعت منظمة الطيران المدني الدولي باجراءات المرحلة الأولى لبرنامج التدقيق على السلامة في العراق، وأكد مدير عام السلطة علي خليل إبراهيم في بيان تلقته (الزمان) امس أن (البرنامج يتضمن سبعة عناصر أساسية في إجراءات […]

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