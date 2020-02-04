2020/02/04 | 18:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض غرامة مالية على المدخنين داخل السيارات في كردستان متظاهرون يقطعون طريقاً في السليمانية السليمانية – الزمان تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لمتظاهرين وهم يقطعون الطريق الرابط بين مدينة السليمانية وناحية عربت، رداً على (نقص الخدمات).وأصدرت وزارة النقل والمواصلات في حكومة إقليم كردستان، قانونا جديدا لحظر التدخين للسائقين والركاب داخل سيارات الأجرة […]

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