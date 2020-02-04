من بينهم روائية عراقية.. الإعلان عن القائمة القصيرة لـ”بوكر العربية”

2020/02/04 | 18:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت الأمانة العامة للجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر”، مساء اليوم الثلاثاء 4 فبراير، عن القائمة القصيرة للأعمال المرشحة للجائزة في دورتها الـ13.وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في متحف حضارة الماء بمدينة مراكش المغربية، حيث تضمنت القائمة ست روايات تم اختيارها من بين 16 رواية دخلت القائمة الطويلة، وهي صادرة باللغة العربية […]

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