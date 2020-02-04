2020/02/04 | 18:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد عن المباشرة بفتح شارع مغلق منذ 15 سنة وسط بغداد.الجهد الهندسي الخاص بأمانة بغداد بالتنسيق مع الفرقة الخاصة التابعة لمكتب رئيس الوزراء وبمتابعة مكتب امين بغداد باشرت برفع الكتل الكونكريتية وفتح شارع 10 ضمن المحلة 220 والذي يضم السفارتين الإندونيسية والصومالية والمغلق منذ سنة 2005 لتباشر بعدها الملاكات الخدمية بحملة لتنظيف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تباشر بفتح شارع مغلق منذ 15 سنة وسط العاصمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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