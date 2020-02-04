السيد الصدر لأصحاب القبعات الزرق: واجبكم حماية الثوار وليس قمع الأصوات التي تهتف ضدي

2020/02/04 | 18:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، مهام أصحاب القبعات الزرق بعد الاحتكاكات الأخيرة مع المتظاهرين في ساحات الاعتصام.وقال السيد الصدر في تغريدة على حسابه بتويتر، إن واجب أصحاب القبعات الزرق تأمين المدارس والدوائر الخدمية سلميا، وليس من واجبهم … Readmore

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