2020/02/04 | 18:38 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن إلقاء القبض على خمسة إرهابيين جنوبي محافظة صلاح الدين....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 5 إرهابيين بمحافظة صلاح الدين العراقية
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 5 إرهابيين بمحافظة صلاح الدين العراقية
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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