القبض على 5 إرهابيين بمحافظة صلاح الدين العراقية

2020/02/04 | 18:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن إلقاء القبض على خمسة إرهابيين جنوبي محافظة صلاح الدين....

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