من السياسي أياد السماوي إلى رئيس الوزراء المكلّف محمد علاوي ..

2020/02/04 | 18:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي السيد محمد توفيق علاوي المحترم / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : سيدي الفاضل ..كنت ولا زلت مؤمنا إيمانا يقينيا مطلقا أنّ مخافة الله سبحانه وتعالى...أكمل القراءة ←

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