السيد الصدر: القبعات الزرق ليس من واجبها قمع الاصوات التي تهتف ضدي

2020/02/04 | 18:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، أصحاب “القبعات الزرق”، الى ممارسة دورهم بعيدا عن “الدفاع عنه أو قمع الأصوات التي تهتف ضده”.وقال الصدر في تغريدة على موقع (تويتر)، إن “القبعات الزرق واجبها تأمين المدارس والدوائر الخدمية سلمياً، وليس من واجبها الدفاع عني وقمع الأصوات التي تهتف ضدي..شكراً لكم”.وأضاف الصدر قائلاً: “أخوتي القبعات

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