مقترحات لتغليب “العقلانية” وإنهاء الأزمة

2020/02/04 | 18:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد عبد السادة رغم عدم قناعة الكثيرين “التامة” – وأنا منهم – برئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، ولكن بالنهاية لا بد من إنهاء الانسداد السياسي ووضع حد لحالة الانفلات والفوضى التي نعيشها من أجل البدء بمرحلة سياسية انتقالية تمهد لانتخابات مبكرة كما أراد الكثير من المتظاهرين.إن علاوي بالنهاية هو رئيس وزراء مكلف بإدارة […]

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