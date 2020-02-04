وزير التخطيط: التعداد السكاني سيكون الكترونياً آمناً لدعم سياسات التنمية

2020/02/04 | 18:44 - المصدر: السومرية نيوز

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أكد وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الثلاثاء، أن التعداد العام للسكان 2020 سيكون الكترونيا آمناً لدعم سياسات التنمية، مشيراً الى أنه خلاله سيتم التعرف على أعداد الواقع السكاني.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "وزير التخطيط نوري صباح الدليمي ترأس، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مشتركاً لغرفة العمليات والإدارة التنفيذية للتعداد العام للسكان، وجرى خلال الاجتماع استعراض الاستعدادات الجارية لتنفيذ التعداد نهاية العام الجاري 2020 والتقدم المحرز في كل منها".

وأضاف البيان أن "الاجتماع شهد استعراض عدد من الأعمال التفصيلية ومن بينها استكمال متطلبات البيئة الإلكترونية للتعداد، وتطوير قدرات الفرق المتخصصة واستكمال الخطة التدريبية الشاملة للعدّادين، لاسيما مع الصلاحيات التي منحها مجلس الوزراء لوزارة التخطيط لتسهيل تنفيذ التعداد".

ونقل البيان عن الدليمي قوله، إن "التعداد العام للسكان والمساكن 2020 سيكون تعداداً الكترونيا آمناً لدعم سياسات التنمية"، مشيرا الى أنه "من خلاله سيتم التعرف على أعداد الواقع السكاني على مستوى المحافظة والقضاء والناحية والقرية والقصبة ومدى حاجتها من المدارس والمستشفيات والبنى التحتية وغيرها من الخدمات".





وكانت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، حددت نهاية العام الحالي 2020، موعداً لاجراء التعداد العام للسكان.

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