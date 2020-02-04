ذهبيتان للعراق بالقوس والسهم في الأندية العربية للسيدات

2020/02/04 | 18:44 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / احسان المرسومي

حصدت اللاعبة الاولمبية رند سعد المشهداني من نادي الخطوط الجوية العراقية ذهبية منافسات الدور التأهيلي للقوس الأولمبي- فردي بعد تحقيقها 557 نقطة بالدور الأول والثاني على صعيد مسافة 18م، بينما أحرزت شقيقتها الاولمبية فاطمة سعد ذهبية القوس المركب- فردي بعد أن حققت 567 نقطة، وذلك خلال منافسات اليوم الاول للقوس والسهم ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 شباط الحالي .

وشهدت المنافسات مشاركة ثماني عشرة لاعبة يمثلن 6 اندية من خمس دول هي الامارات والعراق والسعودية والبحرين والسودان، حيث أحرزت اللاعبة مريم عيسى نجم من نادي البحرين للرماية الميدالية الفضية بعد تحقيقها لـ524 نقطة، بينما نالت لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة فاطمة محمد البلوشي الميدالية البرونزية بعد أن أحرزت 500 نقطة .

قرعة الطاولة

وشهد اليوم الأول من فعاليات الدورة عقد اجتماع للجنة الفنية للعبة كرة الطاولة تمهيداً لانطلاق المنافسات بنادي الشارقة الرياضي منطقة الحزانة، حيث تم الكشف عن عدد الأندية المشاركة وهي 6 أندية تمثل 5 دول (الإمارات – الكويت – السعودية – الجزائر – البحرين )، تم توزيعهم على مجموعة واحدة تضم (نادي الفتاة الرياضي الكويتي – نادي الشارقة الرياضي للمرأة الإماراتي – نادي جدة الأخضر السعودي – نادي الرياضي السعودي – نادي عالي البحرين – الجمعية الرياضية النسوية لتنس الطاولة الجزائري )، وذلك بعد اعتذار 4 أندية ( نادي زناتة الشلالات المحمدية المغربي، نادي الاتحاد الليبي النسائي ، نادي حمادة الرياضي الأردني ، مشعل الرياضة للإقامة الجماعية للبنات بوزريعة الجزائري ) ، وسوف يتم اجراء قرعة الزوجي والفردي اليوم "الأربعاء".



على صعيد متصل تشهد اروقة البطولة اليوم انطلاق منافسات الرماية بصالة الرماية بمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على منافسات مسدس 10 م هوائي

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