كربلاء تحتضن دورة تدريبية

2020/02/04 | 18:44 - المصدر: الصباح

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كربلاء / حامد الگرعاوي

كشف أمين سر الاتحاد الفرعي لكرة القدم في كربلاء المقدسة فاضل عزيز عن إقامة دورة تدريبية فئة B للمدربين الحاصلين على شهادة C التدريبية قبل أكثر من عامين وباشراف اللجنة والتطوير في الاتحاد المركزي لكرة القدم وبالتعاون مع الاتحاد الفرعي في المحافظة. وقال عزيز أن الغرض من الدورة تطوير قابليات ومهارات المدربين العاملين مع الاندية وفرق الفئات العمرية في كربلاء وكذلك المحافظات المجاورة مبينا أن الاتحاد الفرعي فسح المجال لجميع المدربين من بقية المحافظات للمشاركة في الدورة التي سيحاضر فيها الدكتور كاظم الربيعي وتتضمن محاضرات نظرية وتطبيقات عملية في أرضية الملعب في علم التدريب وأساليب وطرق التدريب الحديثة مؤكدا انها ستكون فرصة مناسبة ومحطة مهمة للمدربين حملة الشهادة الاولية وخاصة الذين سنحت لهم فرصة العمل مع أندية الدرجة الاولى وفرق الفئات العمرية. وحدد الاتحاد الفرعي يوم العاشر من الشهر الحالي كحد أقصى للتسجيل مع جلب المستمسكات المطلوبة والمتضمنة شهادة C مع نسختين من الجواز وبدل الاشتراك وصورتين شخصية لكل مدرب .

يشار الى أن اتحاد الكرة الفرعي في محافظة كربلاء دأب على إقامة الكثير من الدورات التدريبية والتحكيمية بكرة القدم والصالات والحكام على اختلاف الدرجات منها ثلاث دورات تدريبية بكرة القدم فئة C للأعوام 2013 و 2016 و 2017 ودورة فئة B عام 2015 ودورة C بكرة الصالات عام 2016 ودورة B بكرة الصالات عام 2017 ودورة تحكيمية للحكام المستجدين عام 2016 و دورات صقل للحكام لمختلف الدرجات .

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