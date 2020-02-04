عضو سابق بالمفوضية: لا تعصبوا الانتخابات المبكرة برأس رئيس الوزراء المكلف.. هناك شرطان لم يتوفرا

2020/02/04 | 18:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو مفوضية الانتخابات السابق، مقداد الشريفي، اليوم الثلاثاء، بأن اجراء الانتخابات المبكرة تمثل...





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