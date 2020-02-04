بالفيديو.. موظفو الاجور اليومية بالبصرة يطالبون بمعرفة مصيرهم بعد مرور شهرين على تعيينهم

2020/02/04 | 18:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

طالب موظفو الاجور اليومية بمحافظة البصرة، الثلاثاء (04 شباط 2020)، بمعرفة مصيرهم بعد مرور شهرين ع...





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