2020/02/04 | 18:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

تتوالى الأخبار السيئة على برشلونة في الآونة الأخيرة، والتي آخرها غياب النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( خبر سيء لبرشلونة .. الفريق يخسر خدمات ديمبيلي حتى نهاية الموسم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( خبر سيء لبرشلونة .. الفريق يخسر خدمات ديمبيلي حتى نهاية الموسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).