يهودي يدعو بن سلمان للسماح له بزيارة السعودية.. الرياض ترد

2020/02/04 | 18:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ناشد يهودي قال إنه من مواليد مدينة نجران في السعودية، ولي العهد محمد بن سلمان، بالسماح له بالدخول إلى المملكة لزيارة قبور أجداده.

ونشرت صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية (إسرائيل بالعربية) مقطع فيديو يظهر فيه الشخص اليهودي الذي يُدعى داوود بن يوسف شكر، وهو يقول إنه من مواليد نجران عام 1944.

وقال شكر إنه حتى سنة 1948 كان يوجد 260 يهوديا في نجران السعودية، في حين وصل عددهم الآن إلى 15 شخصا فقط وهو من ضمنهم.

وناشد اليهودي الذي ظهر في المقطع ولي العهد السعودي بالسماح له بالدخول إلى الأراضي السعودية وزيارة قبور أجداده في المملكة، وفقا لما يظهر في المقطع.

وقالت إسرائيل بالعربية إن شكر نزح من السعودية إلى اليمن في طفولته، دون أن تكشف المزيد من التفاصيل حوله.

وكانت قد أصدرت وزارة الداخلية الإسرائيلية قرارا يسمح لمواطنيها بزيارة المملكة لأغراض أداء مناسك الحج والعمرة أو لعقد اجتماعات تتعلق بعالم المال والأعمال.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في حوار مع CNN أن هذا القرار لا يغير شيئا بخصوص القانون السعودي الذي يمنع حاملي الجنسية الإسرائيلية من دخول أراضي المملكة.

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