2020/02/04 | 18:50 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صفاء التميمي للمربد: الحديث عن ضحايا أثناء مواجهات بين المتظاهرين والقبعات الزرقاء غير صحيح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/04 | 18:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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