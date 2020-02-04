2020/02/04 | 18:50 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرايا السلام للمربد: منع الطلبة والجامعات والدوائر من الدوام دفع القبعات الزرقاء للتدخل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/04 | 18:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سرايا السلام للمربد: منع الطلبة والجامعات والدوائر من الدوام دفع القبعات الزرقاء للتدخل) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سرايا السلام للمربد: منع الطلبة والجامعات والدوائر من الدوام دفع القبعات الزرقاء للتدخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).