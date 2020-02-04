أحمد الخميسي - القاهرة تحتفل بمئوية الشاعر المصري الراحل عبد الرحمن الخميسي

2020/02/04 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_الخميسي كلمة الكاتب الأديب طارق فهمي حسين في الاحتفال بمــئـــويـــة الــشــاعــر الــكــبــبـــر الـمـنــاضــل عــبــد الــرحـمــن الـــخـمــيــســـي: في البداية أدهشني أن أُدعى للحديث عن القديس عبد الرحمن الخميسي، ذلك أن هُناك الكثيرين ممن يعرفونه ويملكون القدرة على الحديث عنه سواء على المستوى الإبداعي، أو على المستوى الإنساني بأفضل مما يستطيع شخصي المتواضع أن يفعل، فعلى مستوى الإبداع نجد أن الأجد......

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