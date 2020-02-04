محمد نجيب السعد - التقليلية الأدبية في القصة القصيرة الأميركية-4

2020/02/04 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_نجيب_السعد جذور التقليلية الأدبية عند همنغوايبدأت علاقة همنغواي بالصحافة والقصة القصيرة في وقت مبكر من حياته.في عامه الأول في مدرسة أوك بارك الثانوية عام 1916 ، التحق همنغواي بمقرر في الصحافة والكتابة ركز بشكل خاص على القصة القصيرة.أدارت معلمة المقرر وأسمها الآنسة بيغز المقرر كما لو كان مكتبًا لصحيفة يعمل وفقاً لمبادئ التقارير الصحفية "أكتب قصتك بأكملها في الفقرة الأولى ؛ وقم بتطوير التفاصيل حسب أهمي......

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