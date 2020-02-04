وديع العبيدي - الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [8]

2020/02/04 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي (إسلام تطبيقي إجتماعي)..(19)يجب أن أعترف، أن (الإسلام) هو ظاهرة غامضة متلبّسة، ذات تركيب متنوع مضطرب، جامع بين الأشباه والأضداد، والوقائع والأفكار، والموروثات والتصوّرات، التاريخ الجمعي والنزق الشخصي، بين العلويّات والدونيّات، وبين القداسة والنجاسة، الله وابليس، الملائكة والشياطين، والجن والسحر.بمعنى: أن الارث الاسلامي هو أكبر (صيدلية) تضم الغريب والعجيب والمهم والتافه، القديم والمختلق......

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