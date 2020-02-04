2020/02/04 | 18:57 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع العراقية تعتقل 5 ارهابيين في صلاح الدين - الصورة ارشيفية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع العراقية تعتقل 5 ارهابيين في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع العراقية تعتقل 5 ارهابيين في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).