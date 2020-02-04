العراق يعلن فتح خط نقل بري مع روسيا

2020/02/04 | 19:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، الثلاثاء، موافقة مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية.

وقال الوزير في بيان ورد لشفق نيوز ان "الاتفاقية تهدف الى تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية المشتركة وتحقيق المنافع المتبادلة بين البلدين في مجال النقل البري الدولي للمسافرين والبضائع خصوصاً مجال النقل عبر الترانزيت المار في اراضي البلدين".

وتابع ان "هذه الاتفاقية لا تتعارض مع احكام الدستور والتشريعات حسبما جاء في تدقيق مجلس الدولة لها، كما تم الحصول على عدم ممانعة من ابرامها من قبل الوزارات المعنية بتنفيذها (الخارجية والدفاع)".

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